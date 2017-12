Urlano e fanno scappare i ladri: presa anche la targa dei malviventi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO Scoprono un’auto parcheggiata davanti casa con due uomini appostati all’interno. Lo spavento è stato tanto per una famiglia di via Sarnano che in un primo momento ha deciso di monitorare il veicolo, prendendo il numero di targa. Dalla finestra hanno tenuto d’occhio la macchina sospetta notata intorno alle 22,45 di mercoledì. I due non sembravano avere l’intenzione di andarsene, anzi si guardavano intorno come se aspettassero il momento giusto per uscire.I componenti della famiglia hanno aperto le finestre e iniziato ad urlare con quanto più fiato avevano in gola. La macchina è partita in tutta fretta. Nel frattempo sono stati informati i carabinieri. Ieri anche altre famiglie hanno riferito di averla notata ma a Marina. Non dovrebbero essere riusciti a concludere il lavoro però. «Una macchina si è fermata davanti casa finchè non abbiamo urlato per mandarla via – ha scritto la figlia dei padroni di casa nel gruppo Facebook “Furti e segnalazioni Senigallia e dintorni” mercoledì sera – era una Grande Punto nera o grigia». L’episodio è avvenuto in via Sarnano a Montemarciano. I due ladri però prima erano stati notati anche a Marina ugualmente appostati. Dopo essere stati sorpresi dalla famiglia che gli ha urlato contro devono essere scappati temendo che i carabinieri potessero fermarli.