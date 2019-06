Notte folle con ballerine e drink, ma paga il night con gli assegni rubati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Si era divertito in un night club di Marina di Montemarciano passando una serata tra drink, musica e la compagnia di belle ragazze. Quando era arrivato in cassa per pagare un contro da 800 euro, aveva tirato fuori due assegni, poi risultati essere il frutto di un furto consumato qualche giorno prima ai danni di un ristoratore di Chiaravalle. Al momento di incassarli in banca, il titolare del locale notturno aveva scoperto l’imbroglio, finendo per denunciare il cliente scroccone. Il truffatore, uno jesino di 44 anni, è finito così sul banco degli imputati con una tripletta di accuse: sostituzione di persona, truffa e ricettazione.Al termine del dibattimento, il giudice Tiziana Fancello ha condannato l’uomo, con precedenti alle spalle, a scontare un anno e otto mesi di reclusione per tutti i reati contestati dalla procura. Da parte della difesa, rappresentata dall’avvocato Marco Flavio Torelli, è scontato il ricorso in appello per cercare di ridimensionare il verdetto di primo grado.