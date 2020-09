Arrivano i carabinieri per la musica a tutto volume in piena notte, 40enne li minaccia con un coltello: arrestato

MONTEMARCIANO - I carabinieri della Stazione di Montemarciano hanno arrestato un 40enne per resistenza a pubblico ufficiale aggravata. Era arrivati a casa dell'uomo dopo una segnalazione di musica ad alto volume in piena notte a Marina di Montemarciano, una volta sul posto hanno accertato che veniva dal garage di pertinenza di un'abitazione, dove era stato collocato un impianto stereo composto da tre altoparlanti, un subwoofer ed un amplificatore. Nel garage c'era il 40enne, che prima ha assunto un atteggiamento ostile e provocatorio, intimando ai carabinieri di allontanarsi e rifiutandosi di abbassare il volume, e poi ha afferrato un coltello con una lama di 36 cm e li ha minacciati. I militari hanno finto di allontanarsi, poi lo hanno bloccato, disarmato e portato in caserma. Sequestrati l'impianto stereo e il coltello artigianale. © RIPRODUZIONE RISERVATA