In lacrime per Italo Capecci, il fioraio morto alla vigilia di Natale: aveva 82 anni

MONTEMARCIANO - Lutto in paese per la scomparsa di Italo Capecci, il fioraio di Montemarciano. Un personaggio storico con la sua bottega di via Falcinelli, nel centro storico, dove realizzava composizioni per ogni circostanza. Non vendeva solo fiori e piante, aveva un laboratorio per le sue composizioni. E’ morto il giorno della vigilia di Natale ad 82 anni.

«Chissà quante volte si è dovuto alzare dal tavolo della festa per preparare i fiori per un montemarcianese che ci aveva lasciato – si legge in un ricordo affidato a Facebook -, era destino che il suo viaggio più lungo iniziasse alla vigilia della festa più bella. Ciao Italo, ora i fiori più belli saranno tutti per te, lassù». La sua popolarità si evince anche dal fatto che alla notizia della sua scomparsa hanno fatto seguito diverse centinaia di messaggi di cordoglio.

«Te ne sei andato oggi – riporta un altro messaggio - per far sì che tutti ci ricordassimo di te in questo giorno, semplice umile e gran lavoratore». Italo lascia la moglie Milena e i figli Michele e Marco. «Ciao babbo, grazie per tutto, grazie soprattutto per avermi amato così tanto – il ricordo del figlio Marco -. Ti ringrazio per avermi insegnato il lavoro, l’onestà ed a rialzarsi quando si cade. Per me eri tutto, nulla sarà come prima perché buona parte di me è venuta via con te». I funerali di Italo Capecci si terranno oggi alle 15 nella chiesa di San Pietro Apostolo a Montemarciano.

