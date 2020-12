Mix di pillole antidepressive e alcol: uomo di 50 anni si toglie la vita nella propria abitazione. Il figlio fa la macabra scoperta

MONTEMARCIANO - Il dramma della disperazione. Una tragedia si è consumata sabato nel tardo pomeriggio. Un uomo di 50 anni che abitava solo, si è tolto la vita all’interno della sua abitazione, ingerendo un mix fatale di pillole antidepressive e alcol.

L’uomo, che aveva perso il lavoro anni fa, era sprofondato in una spirale negativa che sabato ha toccato il suo apice. Era in cura per lenire quel senso di disperazione, ma a nulla sono valse le terapie farmacologiche e l’aiuto di medici e amici. A effettuare la macabra scoperta, quando era già tardi, è stato il figlio. Inutile l’allarme al 118 e ai Carabinieri che hanno soltanto potuto constatare il decesso del poveretto.

