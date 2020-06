Mezz'etto di cocaina purissima nascosta nel mocassino: camionista 65enne in manette

MONTEMARCIANO - Camionista 65enne di Montemarciano arrestato dopo essere stato sorpreso con più di mezz'etto di cocaina purissima.

Lo stupefacente, 54 grammi di cocaina sotto forma di "sasso", era nascosto in un mocassino contenuto in una busta sotto il poggiapiedi lato passeggero del suo furgone. Sono stati i carabinieri a trovarlo durante un controllo al casello dell'autostrada A14 Ancona Nord, dopo che l'uomo aveva dato segni di nervosismo. L'uomo aveva anche 3.750 euro in contanti, ma la droga ne piteva fruttare altri 10mila. É stato posto agli arresti domiciliari.

