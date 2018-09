Quei massaggi erano troppo hot: â€‹chiuso definitivamente il centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Chiuso definitivamente il centro massaggi sulla Statale sequestrato dalla polizia il 6 luglio scorso. Ieri mattina i proprietari si sono ripresi i locali e pare che non l’abbiano presa proprio bene i cinesi che gestivano il centro estetico di Marina di Montemarciano, nel mirino degli investigatori per un presunto giro di prostituzione. Indagata la titolare, una 40enne cinese. Per l’accusa la titolare, avvalendosi di altre connazionali, utilizzava il centro massaggi per praticare la prostituzione, sfruttando e favorendone l’illecita attività di giovani prostitute alle dipendenze.