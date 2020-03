Colto da malore in casa, 65enne si accascia a terra e muore

MONTEMARCIANO - Colto da un malore improvviso è morto ieri mattina Enrico Paolinelli. La tragedia si è consumata in casa dove vive anche il figlio Niccolò, molto conosciuto in città essendo il capitano del Montemarciano Basket. Il padre, che aveva 65enne, si è sentito male all’improvviso accasciandosi. Non c’è stato più nulla da fare. La notizia della tragedia si è sparsa in fretta a Montemarciano dove Enrico Paolinelli era conosciuto. Era inoltre solito seguire sempre le partite del figlio. «Una notizia che non avremmo mai voluto ricevere né tanto meno dare – ha scritto il Montemarciano Basket nella propria pagina Facebook -. Se n’è andato un uomo di sport, un uomo vero, un padre che negli anni ha seguito sempre passo dopo passo le gesta di suo figlio senza mai interferire. Suo figlio che per noi è diventato persino “capitano” onorando al meglio la maglia del Montemarciano Basket».

Toccante il ricordo della società sportiva che prosegue: «Un padre che silenziosamente ha seguito sempre suo figlio sugli spalti senza mai dire una parola contro, bensì incitando sempre la squadra dove il figlio giocava. Un padre che secondo noi era da prendere come esempio per tutti i genitori di oggi. Questa mattina (ieri, ndr) improvvisamente ci ha lasciato Enrico Paolinelli, il papà del nostro giocatore, capitano, ragazzo esempio Niccolò. A Niccolò e alla sua famiglia un grande abbraccio dalla famiglia del Montemarciano Basket». Una tragedia che ha colpito la comunità di Montemarciano. Un fulmine a ciel sereno per tutti. Un malore improvviso a cui nessuno era preparato. Enrico Paolinelli lascia la moglie Paola, il figlio Niccolò, le sorelle Rosanna ed Ivana e il fratello Luigi.

La salma si trova nella Casa Funeraria Pieroni, in via Marconi 112 a Falconara e sarà disponibile per le visite dalle 15 alle 19 di oggi e domani dalle 8 fino al trasferimento nella chiesa di Santa Maria della Neve di Marina di Montemarciano, dove alle 15 si svolgeranno i funerali. Seguirà la cremazione e le ceneri saranno poi custodite in forma privata. Molti i messaggi di cordoglio ricevuti ieri dalla famiglia Paolinelli da parte di parenti e amici.

