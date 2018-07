Malore fatale, muore in casa lo trovano dopo venti giorni choc tra i residenti del palazzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Un 76enne è stato trovato morto dentro casa, il decesso risalirebbe ad almeno venti giorni fa. Sono stati i residenti dello stabile di via Leopardi a Marina di Montemarciano a lanciare l’allarme ieri mattina. Da qualche giorno sentivano un forte odore provenire dall’appartamento del pensionato che non avevano più incontrato. Hanno chiamato la sorella, che aveva le chiavi di casa. L’anziano non era sposato e non aveva figli. Viveva solo. La sorella verso le 12 di ieri ha raggiunto l’abitazione ed ha provato ad aprire la porta ma senza riuscirci. L’uomo aveva chiuso dall’interno lasciando le chiavi nella toppa. A quel punto, visto che non rispondeva nemmeno al citofono, ha chiamato i vigili del fuoco. Sono stati loro i primi ad entrare e a fare la macabra scoperta. Il 76enne era riverso a terra in camera da letto. Hanno dovuto indossare le mascherine per il cattivo odore. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno informato l’autorità giudiziaria dell’accaduto. Secondo il medico che ha constatato il decesso, la morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali almeno una ventina di giorni fa. Il magistrato di turno ha comunque disposto l’autopsia anche se nulla lasciava temere qualcosa di diverso dal malore.