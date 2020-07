Aveva riaperto irregolarmente, il Questore sospende l’attività del locale notturno

MONTEMARCIANO - Ancora problemi per un noto locale notturno di Montemarciano che ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato. Solo pochi giorni addietro, gli uomini del Commissariato di P.S. di Senigallia ed i Vigili del Fuoco di Ancona avevano effettuato un controllo rilevando importanti carenze alla sicurezza del locale che potevano mettere in pericolo l’incolumità degli avventori.

Pertanto ai titolari veniva imposto il divieto di accesso fino a quando non venisse regolarizzata la situazione del locale. Ciò nonostante, dopo poco, il locale rientrava in attività, continuando a svolgere le medesime attività ed accogliendo numerosi clienti. A quel punto gli agenti del Commissariato di P.S. accertato il protrarsi delle attività senza che fossero state portate a termine le previste procedure finalizzate ad assicurare la sicurezza del locale provvedevano ad effettuare le segnalazioni necessarie al Questore di Ancona.

Questi, valutati i presupposti di legge e le carenze già rilevate in precedenza, stante l’esigenza di tutelare la sicurezza pubblica, sulla base di quanto previsto dal testo unico di pubblica sicurezza procedeva ad emettere il provvedimento di sospensione delle attività svolte all’interno del locale notturno per un periodo di quindici giorni, apponendo dunque i sigilli al locale che così non potrà svolgere alcuna attività.

