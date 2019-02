Il litorale non c'è più: â€‹il mare ha inghiottito anche i parcheggi

di Sabrina Marinelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Un timido sole si affaccia su ciò che resta del litorale di Marina. Sindaco e operatori guardano sconsolati la costa spazzata via dal mare. C’è preoccupazione. Il forte timore che per la prossima stagione turistica Marina non sia pronta ad accogliere i turisti e con il passare degli anni possa addirittura sparire l’arenile. Una porzione è già andata perduta. La situazione è molto grave. Parcheggi inghiottiti dal mare. Dopo la spiaggia, sparita, ha eroso un tratto dove si intravedono i resti delle strisce blu che un tempo delimitavano le aree di sosta. La strada si restringe all’improvviso. C’è giusto lo spazio per consentire il transito a due veicoli in entrambe le direzioni di marcia. A pochi metri i cancelli e i muretti delle prime case.