Paura a Montemarciano, sorprende il ladro in casa e lo mette in fuga. L'allarme sui social

MONTEMARCIANO - Ladri messi in fuga dal proprietario di casa sabato sera in via dei Pioppi a Marina di Montemarciano. Erano circa le 21.30 quando un residente ha notato un giovane, di circa 20-25 anni con una tuta bianca e blu, mentre tentava di entrare in casa. Appena si è accorto però che c’era qualcuno si è dileguato.

Il messaggio

E’ stata notata scappare una Golf serie 7 nera con i vetri scuri, modello sportivo, con targa italiana. Il proprietario della casa presa di mira, dopo aver informato i carabinieri, ha messo un messaggio su Facebook per avvisare anche residenti, mettendoli in guardia. «Girano i ladri in via dei Pioppi, hanno provato ad entrare a casa mia». Questa la comunicazione. Era già accaduto giovedì sera verso le 22 in via Honorati, sempre a Marina di Montemarciano. «E’ stata vista una macchina di grossa cilindrata di colore scuro – spiega un altro residente per l’episodio di giovedì -, si sono arrampicati sul tubo del metano». Entrambi episodi sfumati grazie alla prontezza dei residenti che notando le strane presenze hanno subito informato i carabinieri, arrivati con tempismo. I ladri si sono dileguati ma potrebbero tornare, come dimostra il ritorno di sabato sera dopo il blitz di giovedì. La raccomandazione per oggi, giorno di festa, è di chiudere bene porte e finestre e inserire il sistema d’allarme, per chi ce l’ha, perché i ladri potrebbero approfittare delle case lasciate vuote per la gita.