«Ecco il ladro in azione mentre ruba nella mia abitazione, chi lo riconosce?»

MONTEMARCIANO - Diffuso sul web unin cui si vedono due ladri in azione a Montemarciano. Ilè avvenuto il 30 novembre poco dopo le 18 ma il proprietario dell'abitazione ha deciso solo sabato di renderlo pubblico, nella speranza che qualcuno possa riconoscere i due malviventi. Gli stessi ladri ripresi dal filmato sono stati riconosciuti dal proprietario di una casa vicino al cimitero degli Alberici. «In via Montespirello vicino al cimitero - racconta un residente - mentre rientravamo a casa abbiamo visto due persone accovacciate in un fosso, Appena ci hanno visto sono scappati salendo su una Bmw grigia». Dall'abbigliamento e dalla fisionomia sembrano gli stessi del video.