I ladri fanno troppo rumore: i proprietari li mettono in fuga

MONTEMARCIANO - Ladri rumorosi provano ad entrare in due case ma i proprietari, sentendoli, li cacciano. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì in via delle Gardenie a Marina. Qui sono stati visti scappare davanti all’abitazione dell’assessore al Bilancio, dove non sono entrati. Hanno provato invece nella casa vicina. Mentre stavano per entrare la proprietaria, rimasta in casa perché influenzata, è andata a chiamare un familiare, pensando fosse rientrato, e invece si trattava di ospiti indesiderati subito scappati. In via Media è accaduto lo stesso in un’abitazione dove la famiglia era all’interno. Verso le 19 Il proprietario era dentro e sentendo dei rumori è andato a controllare. Ha notato un paio di persone che, alla sua vista, sono scappate via per campi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri,