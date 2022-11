MONTEMARCIANO - Ladri senza cuore: rubato un cestino di caramelle ad una bambina di 5 anni al parco della Castagnola, mentre è stata ritrovata una bicicletta, che era stata sottratta al proprietario in garage a Montemarciano. A Cassiano, infine, un’auto parcheggiata in strada è stata trovata danneggiata. Sono gli sfoghi social dei residenti di varie zone di Montemarciano che, almeno nel caso della bicicletta, si è rivelato utile per ritrovarla.



«L’hanno buttata in un fosso» ha aggiornato il proprietario il post, dopo che ne aveva lamentato la scomparsa. «E’ stata rubata la mia bicicletta dal garage aperto - il precedente appello -. Dal momento che ha un basso valore economico (ma un alto valore affettivo) probabilmente sarà utilizzata come cancello o stendi panni. Offro il pranzo a chi saprà fornirmi indicazioni a riguardo». Dalla fotografia è stata riconosciuta. Caso risolto. Toccante invece lo sfogo di una mamma alla vigilia di Halloween. Il suo è più che altro un invito.

«Buonasera non ho voglia di fare polemiche ma solo esprimere un po’ lo stato d’animo di questa sera – racconta - dove mia figlia è dispiaciuta e ha pianto perché avevamo messo fuori alla porta di casa il suo cestino di zucca, quelli di plastica con le caramelle per i bimbi, per questo pomeriggio, ed è stato portato via. Qualcuno può dire: uno se lo deve aspettare però alla fine si è cercato di creare un qualcosa per i bimbi e non è molto corretto che già accadano queste cose perché qualcuno ora sarà felice, ma la mia bimba no e avevamo fatto solo un semplice abbellimento fuori la nostra porta per partecipare anche noi alla festa del parco della Castagnola. Alla fine è una stupidaggine – conclude la madre -, non è tanto per il valore commerciale ma per il gesto. Lei c’è rimasta malissimo e delusa. Se qualche genitore è del gruppo e volesse rimediare restituendo il cestino alla mia bimba, mi può contattare anche privatamente». Fino a ieri però nessuno ancora l’aveva fatto.