MONTEMARCIANO - Si trova i ladri in casa nel cuore della notte e urla a squarciagola, svegliando il vicinato. È accaduto verso le 2 della notte tra venerdì e sabato in un’abitazione di via Larici a Marina di Montemarciano. I topi d’appartamento, due secondo la testimonianza, avevano il viso travisato parzialmente da una bandana. Nel giro di un’ora sono entrati in questa casa, scappando a mani vuote, mentre in due casi non sono nemmeno riusciti ad entrare perché ormai si erano svegliati tutti e lungo la strada era scattato il passaparola, proseguito dopo anche sui social.

Da un’altra abitazione, però, è sparito uno strumento musicale: un prezioso corno che il proprietario, un musicista, aveva comprato appena una settimana fa a Parigi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato dei controlli ma senza rintracciare i due malviventi che, nel frattempo, si erano dileguati. «Avevano delle bandana in volto – racconta una residente che li ha visto alle 3 di notte - probabilmente uno sui 35-40 anni, l’altro più grande. Abbiamo chiamato i carabinieri e sono venuti poco dopo in perlustrazione nella zona».

«Noi li abbiamo trovati nel nostro giardino alle 2 di notte – racconta un altro residente - purtroppo per loro mia figlia era sveglia». E’ riuscita a metterli in fuga come accaduto anche ad un signore che, invece, li ha sorpresi già in casa. «Qui da noi sono passati verso le 2 – spiega un’altra cittadina - mi ha svegliato il vicino che urlava, gli sono entrati dentro casa».

Non risulta siano riusciti a prendere qualcosa. Nessuno ha formalizzato la denuncia ancora ma comunque è stata una nottata di grande paura dove la collaborazione tra vicini, però, ha funzionato. Segnalazioni anche da Marzocca di Senigallia di gente sospetta ma nessuna denuncia. La proprietaria di una casa sul lungomare Italia ha trovato una finestra forzata l da qualcuno che si è introdotto ma, trattandosi di una casa delle vacanze rimasta vuota per mesi, impossibile stabilire con precisione quando potrebbe essere accaduto. All’interno non mancava nulla.