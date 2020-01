La protezione dei binari si stacca e perde pezzi: messe le reti per tamponare l'emergenza

MONTEMARCIANO - La protezione della ferrovia perde i pezzi. Ogni tanto se ne stacca uno e dalle Ferrovie provvedono a tamponare l’emergenza, con qualche rete da cantiere, poi, qualche metro più avanti, se ne stacca un altro. Spesso l’Amministrazione comunale ha chiesto ad Rfi di intervenire e i residenti sono preoccupati, non vorrebbero che si aspettasse ogni volta un cedimento per prendere provvedimenti che non sono nemmeno definitivi.

Alcuni genitori segnalano lo stato di incuria del tratto ferroviario che attraversa Marina di Montemarciano. Sono preoccupati che i varchi rimasti aperti, perché l’intervento non è mai imminente, possano rappresentare un pericolo per i loro figli o altre persone che in questo modo potrebbero introdursi sui binari. Nemmeno la rete da cantiere li soddisfa molto perché è facilmente rimovibile.



Una questione che, oltre a riguardare la sicurezza, che sicuramente rappresenta la priorità, ha un impatto anche sul decoro. Una parte infatti si affaccia sul lungomare di Marina. Certo non è ancora estate e non ci sono i turisti ma per quanti sono di passaggio non è un ottimo biglietto da visita, che evidenzia infatti uno stato di degrado. A tal proposito c’è da sottolineare che l’Amministrazione comunale, ad ogni segnalazione pervenuta dai cittadini, ha sempre provveduto a sollecitare le Ferrovie affinché provvedesse. © RIPRODUZIONE RISERVATA