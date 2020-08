Irregolarità e personale in nero, scattano le multe: nei guai i titolari di due locali

MONTEMARCIANO - Pesanti sanzioni per due noti locali situati sul lungomare Biglioni di Marina di Montemarciano. Il personale del Nas-Nucleo Tutela della Salute di Ancona e del Nucleo ispettorato del Lavoro in collaborazione con i carabinieri, ha condotto controlli su diversi aspetti: dal rispetto delle misure di contenimento del Covid, alle condizioni igienico-sanitarie delle cucine e la conservazione degli alimenti, ma anche per la situazione lavorativa dei dipendenti. Al centro dei controlli in particolare due locali tra i più affollati del lungomare. E sono emerse diverse irregolarità, tanto che sono state elevate sanzioni e in un caso, è scattata anche la chiusura momentanea dell’attività.



«Stiamo eseguendo, su disposizione del Comando provinciale di Ancona, numerosi controlli alle attività commerciali e locali pubblici, anche con l’ausilio di reparti speciali per verificare il rispetto delle normative anti-Covid, ancora non sono state elevate sanzioni – conferma la comandante della Compagnia Carabinieri di Senigallia, capitano Francesca Romana Ruberto - siamo in una fase di correzione dei comportamenti delle persone, non in una subito sanzionatoria. Multati invece, nel corso di un duplice servizio, due locali sul lungomare di Marina di Montemarciano, dove personale del Nas e del Nil hanno rilevato irregolarità gravi». In uno dei due, il Nas ha rilevato carenze di tipo sanitario nella conservazione e nella tracciabilità degli alimenti, per cui è stata elevata una sanzione di 4.500 euro. Nel secondo caso invece, gli uomini del Nil hanno trovato due lavoratori impiegati in nero. Al titolare è stata comminata una sanzione di 9mila euro con chiusura temporanea dell’attività in attesa di regolare la posizione dei due lavoratori e pagare la multa. Il titolare ha prontamente provveduto a mettere in regola i due dipendenti e pagare la multa, potendo quindi riaprire subito la sua attività.

