Viola il coprifuoco per ubriacarsi da un'amica, al ritorno finisce fuori strada: denuncia e maxi multa

MONTEMARCIANO - Era andata ad ubriacarsi a casa di un'amica perché di trascorrere in casa il venerdì sera proprio non aveva voglia. Al rientro, poco dopo la mezzanotte, ha perso il controllo della sua auto ed è finita fuori strada. La 43enne è illesa, ma i carabinieri l'hanno denunciata per guida in stato d'ebbrezza, visto il tasso alcolemico di 2,48 g/l (quasi 5 volte oltre il limite consentito) e le hanno fatto pure una multa di 400 euro per aver violato il coprifuoco. E' successo la notte scorsa in via Ronco, a Montemarciano. A segnalare l'auto fuori strada è stato un passante. Sul posto sono intervenuti i carabibinieri di Senigallia.

