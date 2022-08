Con l'auto centra in pieno uno scooter sulla Statale: 50enne in gravi condizioni

MONTEMARCIANO - Incidente da paura attorno alle 13,45 a Marina di Montemarciano: un’auto si è scontrata con uno scooter, il cui conducente è piombato nella scarpata dopo un volo di decine di metri. Sul posto, i mezzi del 118 con l’eliambulanza e la polizia stradale. Lo schianto è avvenuto lungo via Marina, sulla Statale Adriatica, nei pressi dell’incrocio per Montemarciano. Una Dacia Duster, guidata da una donna, ha centrato in pieno uno scooter che procedeva in direzione opposta: il 50enne che si trovava sul motorino è stato portato a Torrette in gravi condizioni.