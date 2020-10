Scontro frontale, donna imprigionata in un'auto estratta dai vigili del fuoco

MONTEMARCIANO - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, attorno alle 9.05, a Montemarciano in via Gabella per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate frontalmente. La squadra dei pompieri di Senigallia è intervenuta con un'autobotte ed un mezzo 4x4 e ha collaborato con il 118 per estrarre una donna da una delle due auto coinvolte. La donna è stata portata poi all'ospedale regionale a Torrette di Ancona. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona dell'incidente. La strada è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario alle operazioni di soccorso. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi. © RIPRODUZIONE RISERVATA