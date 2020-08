MONTEMARCIANO - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle 6:30 a Marina di Montemarciano per un incidente stradale tra un camion e un'auto. La squadra sul posto ha collaborato con il personale sanitario per assistere la persona alla guida dell'auto e messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Sul posto i Carabinieri per i rilievi.

