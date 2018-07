Improvviso incendio scoppia in un campo: si alza una nube di fumo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANo - Improvviso incendio nelle campagne di Montemarciano con una densa nube di fumo, visibile anche da lontano, che ha destato un certo allarme.E' successo oggi pomeriggio introno alle 18, quando i vigili del fuoco sono intervenuti a Montemarciano in via Maia d'Orso per domare incendio. Per cause in fase di accertamento è andato a fuoco diverso materiale combustibile ammassato in un campo. I vigili del fuoco hanno attaccato massicciamente l'incendio abbattendolo in poco tempo. Sul posto oltre il personale del distaccamento di Senigallia con autopompa e autobotte, si è recata anche l'autobotte da Ancona. Per fortuna non sono state segnalate persone coinvolte.