Guida per sei anni senza patente, denunciato uomo di 42 anni dopo fuori strada

MONTEMARCIANO Un 42enne ha circolato senza patente per quasi sei anni finché la notte scorsa, uscendo di strada, i carabinieri hanno appurato che gli era stata revocata nel 2012. L’automobilista, residente a Montemarciano, è stato denunciato per guida senza patente e la sua auto, una Fiat Idea, sequestrata per la successiva confisca. L’incidente si è verificato intorno alle 2.30 della notte tra lunedì e martedì.In via Alberici, nei pressi del cimitero, il 42enne ha sbandato finendo fuori strada. Lui è rimasto illeso ma per recuperare il veicolo ha dovuto chiamare i soccorsi. Sul posto, oltre ai militari, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per recuperare il mezzo. I carabinieri hanno chiesto la patente che l’uomo non ha potuto esibire. Da quasi sei anni guidava essendone sprovvisto. Gli era stata revocata nel 2012 a seguito di vari ritiri per comportamenti illeciti al volante, tra cui la guida in stato d’ebbrezza. È stato denunciato. Sottoposto al test dell’etilometro non è risultato ubriaco.Probabilmente ha perso il controllo dell’auto a causa di una distrazione o un colpo di sonno. Stava rientrando a casa dopo aver trascorso la serata fuori. La macchina è stata recuperata dai vigili del fuoco ma è stata consegnata direttamente ai militari che hanno provveduto a metterla sotto sequestro, chiamando il carroattrezzi che l’ha portata nel deposito giudiziario. Terminate le procedure verrà ufficialmente confiscata. Oltre ad essere rimasto senza patente ormai da diversi anni, ora è anche senza automobile. Un deterrente in più per scoraggiarlo a rimettersi di nuovo alla guida non essendone abilitato. Per fortuna tutto è andato bene e nessuno è rimasto ferito, né lui né altri. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto e, secondo quanto appurato dai carabinieri, ha fatto tutto da solo nel causare l’incidente.