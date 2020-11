Ladri irrompono nel ristorante ex Bertoldo, ma il metronotte li scopre: furto sventato in extremis

MONTEMARCIANO - Un furto tentato all’ex ristorante Bertoldo è stato segnalato da una guardia giurata della Vedetta 2 Mondialpol che ha la sua centrale operativa a Jesi, diretta da Franco Varano.

Intorno alle 2 di notte Morgan Turrisi, guardia giurata che da 7 anni anni lavora per la Vedetta 2 Mondialpol, stava facendo il suo solito giro di perlustrazione e di controllo su aziende, stabili e abitazioni nella zona di Senigallia e Montemarciano. «Sono giunto davanti al ristorante che da poco ha cambiato proprietario – dice Turrisi che vanta un’esperienza di 21 anni in aziende che si occupano di sicurezza e vigilanza – e mi sono accorto subito che c’era qualcosa che non andava».

La ronda



Nell’effettuare il consueto controllo di ronda dello stabile che ospitava il ristorante che in questo periodo è chiuso, il metronotte si è accorto che la porta di emergenza sul retro era stata forzata poco tempo prima ed era stata aperta. «All’interno del ristorante tutto era stato messo a soqquadro, sedie, tavoli, posate, piatti anche se non c’erano attrezzi di valore proprio perché da poco il proprietario è cambiato. Immediatamente ho avvertito il titolare, Andrea Caracciolo, già gestore dell’Antica Osteria da Andrea a Grancetta, in prossimità dell’uscita di Ancona Nord dell’autostrada A 14». Quando Caracciolo è giunto sul posto è anche arrivata sul lungomare di Marina di Montemarciano una pattuglia dei carabinieri di Senigallia mentre un’altra pattuglia dei militari stava perlustrando la zona in quanto altri furti ed episodi simili erano avvenuti poco prima. «Con i carabinieri e il titolare del locale – prosegue Morgan Turrisi – abbiamo effettuato un’ispezione all’interno del ristorante e l’unica cosa che mancava era un forno a microonde che i ladri sono riusciti a rubare. Penso che i malviventi avevano fatto visita al locale poco prima e forse sono stati messi in fuga dal mio arrivo e immediatamente dopo da quello dei carabinieri». Andrea Caracciolo ha già sporto denuncia ai carabinieri ed ha anticipato l’intenzione di istallare telecamere di sicurezza.

I precedenti

Non è la prima volta che la Vedetta 2 Mondialpol sventa furti e segnala episodi di criminalità. Nel novembre 2019, ad esempio, alcuni malviventi avevano rinunciato a portare a segno un colpo che avevano pensato di perpetrare ai danni dell’ipermercato Oasi di piazza Caduti sul Lavoro a Jesi grazie all’attenzione di un vigilante. La banda, allora, sarebbe dovuta entrare in azione nella notte di Halloween ma la guardia giurata della Vedetta 2 Mondialpol aveva notato che il cancello del carico e scarico merci era stato manomesso e l’ingresso pedonale forzato.

