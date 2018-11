«Mi può prendere quei biscotti in alto?» E le ruba il portafogli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Dipendente del Comune di Senigallia derubata al supermercato mentre stava facendo la spesa. E’ questo il forte sospetto che la 64enne, residente a Montemarciano, ha manifestato ai carabinieri nel momento di sporgere denuncia. Prima di tornare a casa, si è fermata a fare la spesa al Famila di Marina. Proprio qui, secondo lei, sarebbe avvenuto il furto con destrezza. Non ne ha le prove ma il forte sospetto. La vittima ricorda infatti che ad un tratto una donna piuttosto bassa, di circa 50 anni, le ha chiesto un favore. Se poteva prenderle tre confezioni di biscotti che si trovavano in alto in uno scaffale. Lei non ci arrivava per via della statura ridotta. La 64enne, senza aver motivo di dubitare e visto che effettivamente le sarebbe stato impossibile prendere da sola quelle scatole, ha acconsentito ad aiutarla. La borsa era sul carrello e per qualche istante, il tempo di prendere le confezioni chieste, ha dovuto distogliere lo sguardo. Portafoglio addio.