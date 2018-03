Fiamme sul tetto di una palazzina: portata in salvo bimba di 20 giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Bambina di 20 giorni soccorsa dal panettiere Alamo Casci mentre il tetto di casa prendeva fuoco. È stato lui a dare l’allarme nella tarda mattinata di ieri, consentendo anche alla giovane coppia e alla nonna della piccola di mettersi in salvo. «C’era un forte odore di bruciato – racconta Fiorella Barboni – noi abbiamo il negozio proprio di fronte. Siamo usciti e abbiamo visto le fiamme. Mio marito è andato subito dentro, ha preso la bimba e l’ha portata fuori. Ci siamo spaventati».Nel frattempo i genitori e la nonna hanno abbandonando l’edificio che si sviluppa su tre piani in una piccola palazzina storica di via Umberto I, davanti al teatro Alfieri. Fuori ancora i fiocchi rosa ed un festone con ritratta Biancaneve per annunciare la nascita della bimba, avvenuta all’inizio del mese. La richiesta di intervento è arrivata alle 13 ai vigili del fuoco. Il rogo è partito dalla canna fumaria per cause accidentali. Le fiamme si sono propagate in fretta lungo il tetto, arrivando a lambire il soffitto dell’appartamento che nel frattempo si stava riempiendo di fumo. Era l’ora di pranzo e la famiglia era riunita a casa per mangiare. I vicini, spaventati dalla fiamme, si sono preoccupati soprattutto per la piccola. Anche il sindaco Liana Serrani si è precipitata sul posto per seguire l’evolversi della situazione con un certo timore.I vigili del fuoco hanno confinato e spento le fiamme, poi hanno coperto provvisoriamente il tetto andato a fuoco con dei teloni. In rinforzo alla squadra di Falconara è intervenuta l’autoscala dalla sede centrale di Ancona. Nessuno è rimasto ferito ma l’appartamento è stato dichiarato inagibile. «Per fortuna stanno tutti bene – le parole del sindaco – anch’io mi sono preoccupata. Ci siamo subito messi a disposizione della famiglia, dal momento che non sarebbe potuta rientrare in casa, per trovare delle sistemazioni provvisorie. Genitori e figlia hanno trovato una soluzione temporanea, per la nonna i servizi sociali provvederanno, nel caso non dovesse trovare nel frattempo anche lei un alloggio momentaneo». Hanno lavorato per parecchie ore i pompieri. In un primo momento si è temuto per la famiglia. Il problema principale era rappresentato dal fumo che rischiava di riempire l’appartamento. «I vigili del fuoco hanno fatto un grande lavoro – spiega il sindaco Liana Serrani –, al loro arrivo la famiglia era già fuori in salvo».Le cause del rogo sarebbero accidentali. Spesso accade che le canne fumarie si incendino anche se in questa circostanza il danno è stato ingente, forse perché dall’interno dell’abitazione la famiglia non si è accorta subito delle fiamme che si stavano propagando sul tetto. Lo scorso 23 febbraio un incendio aveva interessato un appartamento al primo piano della Statale a Marina di Montemarciano. Erano stati i carabinieri, passando, ad accorgersi del fuoco che illuminava le finestre. Casa inagibile anche in quel caso ma con danni molto più ingenti. L’inquilino era rimasto intossicato, in maniera non grave. A distanza di un mese è accaduto di nuovo, questa volta nel centro storico di Montemarciano.