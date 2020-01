Fermato per un controllo, trovato con un cacciavite di grosse dimensioni

MONTEMARCIANO - Ieri i Carabinieri di Montemarciano, nel corso di un servizio di prevenzione ai reati predatori, hanno controllato il conducente di un Fiat Fiorino, che nelle prime ore del mattino, si aggirava in località Marina. L’uomo, un 37enne, di origini extracomunitarie, in regola con il permesso di soggiorno e residente in un comune dell’interno senigalliese, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di cacciavite di grosse dimensioni, occultato nel veicolo. L’attrezzo è stato sottoposto in sequestro penale e l’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria per porto di oggetti atti ad offendere.

