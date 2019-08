La famiglia dorme: casa ripulita e bottino sull'auto appena rubata

di Bianca Vichi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Una famiglia derubata nel sonno, in un’abitazione di Vicolo Pergolini, e i ladri in fuga con la Volvo del proprietario. In via Deledda, invece, forse gli stessi malviventi si sono chiusi dentro per ritardare l’ingresso della proprietaria. Il primo colpo è stato messo a segno nella notte tra giovedì e venerdì.La mattina il proprietario di casa si è accorto che mancava il suo borsello, poi la moglie ha notato che erano sparite due borse. Nell’abitazione non c’era molto caos, ma una finestra era stata rotta per entrare.