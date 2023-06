MONTEMARCIANO - Doppio furto al ristorante “La Marinella” dove i ladri dopo un primo colpo hanno fatto il bis, tornando anche la notte successiva. Hanno preso di tutto: gli spiccioli del fondo cassa, un computer, alcuni orologi e anche il cibo, compreso un polipo, oltre a svariate bottiglie di vino e di birra. «Sono disperata – spiega la titolare del ristorante e pizzeria di Marina di Montemarciano –, ci sono entrati i ladri due notti di fila, una cosa assurda. La notte tra mercoledì e giovedì hanno preso un computer e fatto pochi danni ma tra giovedì e venerdì hanno fatto parecchie razzie».

L’ultimo episodio è avvenuto quindi la notte scorsa. Un residente della Statale ha notato verso le 3 di notte degli uomini andare via frettolosamente dal parcheggio. Avevano qualcosa sul volto, sembrava fossero incappucciati, ma era troppo distante per vedere bene. Il ristorante si trova infatti in piazza Magellano che si affaccia nel tratto centrale della Statale di Marina. «Si sono arrampicati sul terrazzo e hanno rotto due porte – prosegue la titolare -. Di soldi non ce n’erano molti, saranno stati duecento euro al massimo, tutti spicci nella cassa, ma hanno preso il computer, diversi orologi, una cinquantina di bottiglie di vino, poi parecchie di birra e anche il cibo. Pure un polipo si sono portati via». Il ristorante non ha telecamere e nemmeno un sistema antifurto, di cui però probabilmente verrà dotato per evitare nuove scorribande dei ladri in futuro.



Trovandosi in un luogo di grande passaggio anche notturno, come è appunto la Statale di Marina su cui si affaccia, non credeva la titolare fosse possibile un episodio del genere addirittura per due notti di fila. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo. Accertamenti sono in corso. E’ probabile che si tratti della stessa banda che, dopo un primo colpo interrotto troppo presto, forse disturbati da qualcosa, siano tornati per finire il lavoro.