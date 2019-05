Devastano due negozi e rubano 50mila euro di profumi: presi in mezz'ora

di Stefano Rispoli

MONTEMARCIANO - Mezz’ora. Tanto è passato tra il furto e l’arresto. Il tempo di caricare in auto tre sacchi pieni di profumi appena rubati, per un valore di oltre 50mila euro, e mettersi in viaggio verso Ancona. Arrivati alla stazione, sono stati intercettati in un posto di controllo dai carabinieri che, scoperta la refurtiva, hanno fatto scattare le manette ai polsi di tre giovani dell’est Europa, due romeni e un moldavo fra i 20 e i 30 anni, autori del colpo avvenuto l’altra notte al centro commerciale Famila di via Honorati, a Marina di Montemarciano.Per impossessarsi dei profumi hanno combinato un disastro. Fanno impressione le immagini scattate dai titolari dei due negozi visitati, una parrucchieria (dalla quale, però, non hanno asportato nulla) e una profumeria.