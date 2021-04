Punto vaccinale al Centro Sociale di Marina di Montemarciano: valutazioni in corso

MONTEMARCIANO - Si è svolto questa mattina presso il Centro Sociale di Marina di Montemarciano in via Roma n.34, il sopralluogo tecnico delle referenti del Distretto Sanitario per valutare l’idoneità della struttura ad accogliere un punto vaccinale per i cittadini di Montemarciano. Erano presenti l’Assessore alla Sanità Leila Gholamhazrat Hojat - promotrice dell’iniziativa - il Sindaco Damiano Bartozzi, il vice sindaco Andrea Tittarelli e l’Assessore Monica Magnini oltre a una rappresentanza della Pubblica Assistenza Avis che garantirebbe l’assistenza sanitaria necessaria.

Presente anche il dottor Andrea Pellonara, in rappresentanza dei Medici di famiglia che sono unanimemente concordi ad attivarsi a favore della popolazione comunale. Essenziale infatti sarà la sinergia con i Medici di medicina generale per l’istituzione del punto vaccinale, che andrebbe ad agevolare le vaccinazioni dei cittadini residenti a Montemarciano in base al “Piano strategico nazionale”. Nella sede, valutata come idonea poiché ampia, con due ingressi, servizi igienici separati, spazi adatti per l’area registrazione informatica, somministrazione, osservazione potrebbero essere ricavate due linee vaccinali. Gli orari di apertura e l’organizzazione dei medici che vi presteranno servizio sono ancora da concordare. L’iniziativa del Comune di Montemarciano ha trovato ampi consensi nella cittadinanza. Il punto vaccinale di Montemarciano – è opportuno sottolinearlo – non si sostituirà agli altri, ma si andrà ad aggiungere e le modalità di prenotazione saranno rese note presso gli ambulatori dei medici di medicina generale aderenti e tramite i canali ufficiali del Comune.

