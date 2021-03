Il comandante dei carabinieri blocca l’uomo armato di coltello: sarà ricevuto dal sindaco

MONTEMARCIANO - Il comandante dei carabinieri di Montemarciano, Alessandro Marzano, verrà ricevuto in Comune per aver disarmato un 55enne fuori di sé la scorsa settimana a Senigallia. Pur non essendo avvenuto l’episodio a Montemarciano, il sindaco vuole esprimere il “grazie” della collettività.

«Damiano Bartozzi esprime la profonda gratitudine dell’Amministrazione comunale e della collettività – riporta una nota diramata ieri - al comandante Marzano per il gesto coraggioso con cui ha bloccato un soggetto psichiatrico che stava seminando il panico a Senigallia». Il fatto è avvenuto il 25 febbraio quando il comandante Marzano è intervenuto di rinforzo ai colleghi di Senigallia. Un 55enne, residente nelle case popolari di via Palestro, era uscito di casa con un coltello. A segnalarlo ai militari era stato il gestore di un bar.

L’uomo sosteneva di non voler fare del male a nessuno ma di averlo preso per difesa personale. Si era infatti fissato che qualcuno gli avrebbe potuto fare del male. Pur non essendo in cura nel reparto di Psichiatria, dove è stato poi ricoverato, non era evidentemente lucido. L’intervento dei carabinieri si è concluso in via Palestro davanti a casa del 55enne che è salito sul tetto della macchina, sostenendo che non sarebbe sceso finchè non se ne fossero andati e che, se si fossero avvicinati, avrebbe reagito. I carabinieri però non potevano permettere che continuasse ad andare in giro con un coltello. A quel punto la pattuglia ha chiesto i rinforzi. E’ arrivato Marzano che con i colleghi ha tentato di riportare il 55enne alla calma, invano però. Poi approfittando di un momento di distrazione dell’uomo, si è avventato contro di lui riuscendo ad atterrarlo e consentendo quindi ai colleghi di immobilizzarlo e affidarlo ai sanitari del 118. Il comandante è rimasto ferito con una prognosi di 10 giorni. Terminato il periodo di convalescenza sarà ricevuto nel Municipio di Montemarciano, insieme ai vertici dell’Arma, per la consegna di una pergamena.

