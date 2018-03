Caduta choc per un ciclista vola a terra e resta ferito In ospedale con l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Un ciclista è caduto questa mattina a Marina di Montemarciano ed è rimasto ferito. Per cause in fase di accertamento, il ciclista è volato dalla bici rovinando a terra. Nell'impatto ha riportato diverse contusioni. Sul posto sono intervenute automedica del 118, ambulanze e dalla cittadella sanitaria di Torrette si è alzata in volo l'eliambulanza che ha trasportato il ciclista al pronto soccorso del nosocomio regionale.