«Ciao Ughetto», Montemarciano in lacrime per Mengoni

MONTEMARCIANO - La comunità piange la scomparsa di Ugo Mengoni, originario di Montemarciano: da tempo si era trasferito ad Orbassano, in provincia di Torino, dove è morto sabato.

A darne notizia su Facebook è stato il fratello Severino a cui Ugo, per gli amici Ughetto, chiedeva continuamente notizie dei suoi concittadini. Tornava spesso in estate nella sua città, appena ne aveva modo. E non aveva perso la cadenza montemarcianese, come gli amici ricordano, fiero delle sue origini che citava sempre con orgoglio. «Ha portato con sé sempre quella marchigianità autentica, verace e schietta – riporta uno dei ricordi - e Montemarciano sempre nel cuore. L’ultima telefonata 6 giorni fa: si è informato sugli amici, parlava sempre di pesce, molto goloso, e delle nostre ricette marchigiane. Ciao Ughetto, riposa in pace». Ugo lascia la moglie Lidia, i figli Andrea e Mauro e il resto della famiglia che vive ancora a Montemarciano dove tutti lo ricordano con grande affetto

