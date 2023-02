MONTEMARCIANO - Festa grande per Cesira Fossi, centenaria che vive a Montemarciano in una casa adiacente a quella della figlia, delle famiglie delle due nipoti e i quattro pronipoti. Nonna Cesira, per il suo secolo di vita, è stata anche festeggiata dal sindaco Damiano Bartozzi.

È nata a San Paolo di Jesi in una umile casa di campagna dove è vissuta fino all’aprile 1948, anno in cui si è sposata con Primo Sorbi. La coppia si è trasferita in seguito a Montemarciano. Desiderosa di conoscere, curiosa, dispiaciuta per non aver potuto studiare, Cesira ha dedicato tutta la vita alla famiglia e ai lavori in campagna. «Oggi possiamo dire che nonna Cesira è un vero libro di storia parlante – ha detto una sua pronipote – infatti ricorda tutta la sua storia: il periodo del fascismo, della seconda guerra mondiale, della ricostruzione, del boom economico, della crisi del 2000, la pandemia del Covid fino ad oggi».

Molti sono gli avvenimenti che hanno segnato la vita di Cesira, in particolare la morte prematura e accidentale di un figlio nel 1965 che è riuscita a superare grazie alla sua grande fede in Dio e alla nascita, dopo qualche anno, delle sue nipoti. Sempre lucida e pronta ai cambiamenti che la società del Dopoguerra ha portato, ieri è stata felice di poter festeggiare il suo centesimo compleanno alla presenza di molti conoscenti e parenti che si sono recati presso la sua abitazione. «Con affetto e soddisfazione ci stringiamo attorno a Cesira – ha detto il sindaco Damiano Bartozzi – una donna che ha tanto da insegnarci».