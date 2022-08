Incidente a Montemarciano, auto contro moto: grave un centauro, trasportato in codice rosso a Torrette

MONTEMARCIANO - Pauroso incidente ieri sera in via Brecciata, a Montemarciano. Un centauro si è scontrato con un’auto ed è finito all’ospedale in gravi condizioni. Lo schianto si è verificato attorno alle 23,30. Subito sono stati allertati i soccorsi, sul posto è intervenuto il 118. Ad avere la peggio è stato il 32enne (A.L. le iniziali) che è volato dalla moto per alcuni metri: è rimasto sempre cosciente, ma ha riportato traumi e sospette fratture alle gambe. È stato portato in codice rosso al Pronto soccorso di Torrette.