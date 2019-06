Cardiopatico soccorso in mare da Buck il primo cane-baywatch

di Sabrina Marinelli

MONTEMARCIANO - Un anziano cardiopatico soccorso in mare da Buck, il primo bagnino a quattro zampe della riviera. Poco prima delle 10 di ieri un 78enne di Brugherio, che era andato a fare il bagno, ha iniziato ad agitarsi non riuscendo a tornare verso riva. Il mare era mosso e la corrente ostacolava il suo rientro. Buck e Christian, il suo conduttore, stavano per prendere servizio, in anticipo rispetto alle 10, orario in cui inizia il turno di lavoro.Prima di salire in torretta hanno notato l’uomo dimenarsi. Non era di fronte allo specchio d’acqua di Marina di Montemarciano dove hanno la postazione. Era più verso la spiaggia libera di Marzocca. Dettaglio trascurabile per la coppia di soccorritori che, di fronte ad un bagnante in difficoltà, si è subito attivata. Dalla riva anche i familiari si erano allarmati. Temevano il peggio perché sapevano che il turista era cardiopatico e, se si fosse agitato troppo, il suo cuore avrebbe potuto cedere.