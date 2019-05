Carambola tra quattro mezzi: due feriti gravi estratti dalle lamiere, Statale caos

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Un grave incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 7 tra Montemarciano e Marzocca. Per cause ancora al vaglio da parte dei carabinieri, si sono violentemente scontrati 4 mezzi, un piccolo autocarro e tre automobili. Ad avere la peggio è stato il conducente dell'autocarro: è stato estratto, privo di sensi, dalle lamiere dai vigili del fuoco. Successivamente ha ripreso i sensi, ma è stato portato in codice rosso all'ospedale di Torrette. Così come un 63enne conducente di una Citroen coinvolto nello schianto: anche lui a Torrette in codice rosso.