Carambola infernale sull’Adriatica Tre feriti, statale chiusa per due ore

SERVIZIO SUL CORRIERE ADRIATICO IN EDICOLA DOMANI E SULL'EDIZIONE DIGITAL

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO Carambola lungo la Statale di Marina ieri pomeriggio dove quattro veicoli sono rimasti coinvolti. Nulla di grave per fortuna per i tre feriti ma disagi alla circolazione con la Statale rimasta chiusa per circa due ore, nell’ora di punta del traffico domenicale. Dalle 17.30 circa, orario del violento incidente, fino alle 19.45 quando la pattuglia della Polstrada ha fatto rientro in ufficio. La strada era già piuttosto trafficata soprattutto da quanti, di ritorno dalla giornata trascorsa a passeggiare al mare, rientravano a casa. In pochi minuti code chilometriche. Ad un tratto i quattro veicoli sono entrati in collisione.