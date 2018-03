Camion divorato dalle fiamme: momenti di paura nella notte sull'A14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Una scia di fuoco sull'A14. Alle 5 nei pressi del casello di Montemarciano in corsia sud due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per l'incendio di un autoarticolato. Sul posto quattro mezzi dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio che ha interessato la parte anteriore del mezzo. L'autostrada è rimasta sempre aperta a corsie ridotte. Non si segnalano persone coinvolte.