Cameriera, cuoco e due operai trovati con marijuana e cocaina

MONTEMARCIANO - Controlli antidroga per tutta la notte sul litorale sud, a Marina di Montemarciano. Quattro persone, tutte italiane, sono state trovate in possesso di droga. Nel corso dell’attività di vigilanza, svolta dai Carabinieri della locale Stazione nelle balere attigue agli stabilimenti balneari, sono stati controllati diversi avventori. In particolare, una 22enne, cameriera, residente ad Ancona, è stata trovata in possesso di uno spinello confezionato con circa mezzo grammo di hashish, mentre un 40enne, operaio, di Montemarciano, è stato trovato in possesso di uno spinello confezionato con 0,50 grammi di hashish ed una bustina con lo stessoo quantitativo di “fumo”.Nel corso di un ulteriore controllo in un altro noto stabilimento sul lungomare di Marina di Montemarciano, altri due giovanissimi avventori sono stati sorpresi con dosi di cocaina. Si tratta di un 20enne, cuoco, e di un 23enne, operaio, entrambi residenti a Jesi, trovati in possesso rispettivamente di una dose da mezzo grammo di “neve” ciascuno.I quattro saranno segnalati al Prefetto di Ancona per i provvedimenti di competenza.