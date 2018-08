Cade dalla sedia paura per il bimbo: trattenuto in ospedale in osservazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Cade da una sedia e batte la testa. Paura per una bambina ieri pomeriggio all’interno di un locale sul lungomare di Marina di Montemarciano. Sul posto è intervenuta un’ambulanza insieme ad un’auto medica. La bambina è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti ed è stata trattenuta in osservazione.