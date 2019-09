Il camion dei rifiuti si ferma per svuotare i cassonetti Tamponato dall'autobus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Un pullman del trasporto pubblico ha tamponato ieri mattina un camion della nettezza urbana. L’incidente si è verificato poco dopo le 10 lungo la Statale di Marina di Montemarciano. L’autobus era da poco partito dal deposito ed era quindi vuoto. Davanti a lui un mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti si è fermato, per svuotare alcuni bidoni.Una fermata troppo repentina, secondo l’autista del pullman che non ha fatto in tempo a frenare e l’ha quindi tamponato. Per fortuna procedeva ad una velocità contenuta e l’impatto non è stato troppo violento. Il conducente del camion adibito alla raccolta dei rifiuti è rimasto ferito ma in maniera non grave. Lamentava dei dolori, dovuti al colpo ricevuto, ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.