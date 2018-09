Botte e minacce alla chiusura del centro massaggi: arrestata la maitresse

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO Chiuso il centro massaggi in via Marina 2/b, lungo la statale a Marina, sequestrato dalla polizia il 6 luglio scorso. Ma al momento del dissequestro dei locali – di proprietà di una coppia di Ancona – la ex titolare del centro massaggi, una cinese di 40 anni residente a Montemarciano venuta a riprendere oggetti e materiali rimasti dentro, ha dato in escandescenze, tanto che sono dovuti intervenire i Carabinieri. Sono volati insulti, spintoni e minacce verso la coppia proprietaria dei locali. Sono dovuti intervenire i Carabinieri della locale Stazione. Ma non è che le cose siano poi migliorate. Mentre uno dei carabinieri stava chiudendo la porta, la cinese lo ha spinto con violenza mandandolo a sbattere la testa contro la vetrata, poi ha sferrato una serie di calci e si è buttata per terra continuando a scalciare per non essere trascinata fuori. Una reazione scomposta, che le è valso l’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.