Il furgone si guasta, l'auto è senza benzina: i ladri restano due volte a piedi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Rubano un furgone ma si guasta, lo abbandonano e prendono una macchina ma era senza benzina e devono lasciare anche quella. Ladri sfortunati quelli entrati in azione nella notte tra mercoledì e giovedì, costretti a fuggire a piedi. Il primo furto è avvenuto in via del Molinello. All’interno di una ditta di trasporti hanno rubato un furgone poi abbandonato in via Buozzi al Gelso. Qui hanno preso una Volkswagen Golf ma hanno fatto poca strada. In via Marina, davanti al sottopasso per il lungomare Buglioni, hanno dovuto abbandonarla. Finita la benzina. L’hanno lasciata all’interno di una proprietà privata. Il residente si è svegliato giovedì e ha trovato la macchina nel cortile.Probabilmente potrebbero essere stati i ladri fuggiti a piedi da via Adriatica a Falconara, dopo aver tentato il furto da Punto Gomme. Lì infatti avevano dovuto abbandonare la Saab con cui erano arrivati, risultata poi rubata a Porto Sant’Elpidio. Erano fuggiti per i campi e potrebbero essere arrivati a piedi fino a Montemarciano dove poi hanno preso prima il furgone, che era fermo nel piazzale perché da riparare. Sono riusciti a metterlo in moto ma hanno fatto poca strada. Al Gelso quindi hanno rubato la macchina ma il proprietario l’aveva parcheggiata già in riserva. Sono arrivati fino a Marina di Montemarciano e, rimasti a secco, hanno proseguito a piedi. Indagini in corso.