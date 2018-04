Assalto al distributore col trattore, ma i ladri restano a mani vuote

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Fallito l’assalto al distributore di benzina, grazie al tempismo dei carabinieri. Nella notte tra venerdì e sabato alcuni banditi, dopo aver rubato un trattore in un’azienda agricola di Montemarciano, hanno raggiunto il distributore Ip Matic lungo la Statale di Marina, poco distante dal centro abitato di Forcella. Hanno prima riempito la strada di rifiuti per bloccare il traffico. Sedie e grossi rami accatastanti per formare una sorta di barriera. Hanno poi collegato una colonnina del self service al trattore. Il gigante della strada accelerando ha scardinato l’impianto facendo però scattare l’allarme. Alle 4.20 il dispositivo si è attivato. L’arrivo dei militari è stato fulmineo tanto che i ladri sono scappati in tutta fretta, dileguandosi per i campi, lasciando il motore del trattore ancora acceso e tutto sul posto. Sono fuggiti a mani vuote.