Guarda chi arriva a pranzo sul lungomare. E Gianni Morandi si gusta spaghetti deliziosi...

MONTEMARCIANO - Cliente vip al ristorante Alberto Berardi di Marina di Montemarciano, dove ha pranzato Gianni Morandi in compagnia della moglie Anna. Proprio lei ha scattato la fotografia che il noto cantante ha postato sulla sua pagina Facebook, soddisfatto della scelta. “17 luglio – ha scritto Morandi nel post -. Un piatto di spaghetti con tanto di cozze, vongole, gamberetti, calamari, scampi. Questa è la foto prima di cominciare a mangiare ma avreste dovuto vedermi alla fine; macchiato, sporcato, sbrodolato, pieno di padelle e schizzi sui pantaloni chiari, su tovaglia e tovagliolo e le mani le ho lavate per dieci minuti e l’odore del pesce non se n’è ancora andato. Però era un piatto veramente appetitoso! Foto di Anna”. Il titolare Alberto Berardi ha condiviso il post commentando così “Grazie Gianni Morandi”.

