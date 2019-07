Arrestati padre e figlio romeni dai carabinieri: rubavano batterie e copertoni usati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - I Carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno arrestato due persone, di 45 e 19 anni, padre e figlio, romeni, il primo autotrasportatore, responsabili in concorso tra loro di furto aggravato.I due sono stati bloccati nel Centro Ambiente della Rieco a Montemarciano, mentre stavano rubando delle batterie esauste e copertoni di autocarri usati.Nel tardo pomeriggio di lunedì, una pattuglia della Stazione di Montemarciano mentre percorreva via dell’Industria, ha notato un autoarticolato all’interno dell’area di stoccaggio dei rifiuti speciali della Rieco. A quell’ora tuttavia l’impianto è chiuso e non è possibile conferire rifiuti. Peraltro il bilico, un Volvo FH non era della ditta concessionaria e pertanto non poteva conferire i rifiuti nel Centro.I militari quindi si sono diretti verso l’area in questione per eseguire un controllo. Appena arrivati a ridosso della struttura, si sono accorti che la rete metallica della recinzione era stata tagliata per consentire l’ingresso del mezzo pesante. Sul piazzale invece erano all’opera un uomo e un giovane intenti a caricare nel semirimorchio delle batterie esauste che si trovavano accantonate nel deposito. I due venivano fermati e indentificati in due cittadini rumeni, in transito in Italia. Il bilico, di proprietà di una ditta di trasporti rumena, trasportava cerchi di varie misure per autoveicoli, che erano stati regolarmente caricati in un’azienda del centro e destinati in Romania. Nel tragitto, il 45enne, autista del mezzo, si era fermato nell’area di stoccaggio per rubare le batterie esauste e alcuni copertoni usati di varie misure.Nel vano del semirimorchio sono state recuperate trenta batterie e nove copertoni. Inoltre, sono stati sequestrati una tenaglia, una cesoia, due pinze, un cutter e un coltello con lama di 19 cm, utilizzati per tagliare la rete metallica di recinzione. I due sono stati dichiarati in arresto per furto aggravato ed hanno trascorso la notte in camera di sicurezza. Questa mattina sono stati presentati dinanzi al Tribunale di Ancona che all’esito del rito direttissimo li ha condannati ciascuno alla pena di mesi 6 di reclusione senza applicazione di misure cautelari. La refurtiva, costituita dalle batterie e dagli pneumatici, è stata restituita al responsabile dell’impianto di stoccaggio dei rifiuti.