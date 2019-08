Scoppia l'incendio: appartamento danneggiato dal fumo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Paura oggi per un incendio scoppiato in un appartamento a Montemarciano.L'allarme è scattato intorno alle 13 e sul posto socno accorsi una squdra di Senigallia ed altro personale con autoscala e autobotte da Ancona. L'incendio è stato spento in poco tempo senza problemi strutturali per l'appartamento ma con danni provocati dal fumo. Per fortuna non si regsitrano feriti.